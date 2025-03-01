フリーアナウンサー神田愛花（44）が28日、インスタグラムを更新。3月いっぱいで終了することが発表されているフジテレビ系「ワイドナショー」（日曜午前10時）への出演を報告、番組への思いをつづった。神田アナは「3／2（日）10：25〜フジテレビ『ワイドナショー』に出演します」と報告。楽屋前での笑顔ショットを披露した。続けて「始めて出演させて頂いてから、もう7年。この3月いっぱいで番組自体は終わってしまいますが、