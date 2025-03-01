½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê55¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ËÜÆü¤Ï²¹¤«¤Ê¡¢½Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤Á¤Ë¤Á¤Ç¤·¤¿¡£É÷¼Ù¡¢Ìµ»ö¤Ë¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Þ¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¼êÀö¤¤¤¦¤¬¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿Íº®¤ß¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¹¥¯¤«¤Ê¤¡¡£Æó·î¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¡£½Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç°¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼