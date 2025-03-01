約２６億円かけて東京・お台場に整備される噴水「ＯＤＡＩＢＡファウンテン（仮称）」に年間３０００万人が見に来るって本当なのか。これに疑問を投げかけているのが地域政党「自由を守る会」の三戸安弥（あや）都議だ。２月２８日の都議会一般質問で小池百合子東京都知事に「誰が何のために噴水設置を決めたのか」と問いかけた。ＯＤＡＩＢＡファウンテンはお台場海浜公園に整備される世界最大級の噴水だ。東京都は年間３００