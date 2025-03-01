白鳥学園は、2025年3月22日(土)・23日(日)の2日間、横浜・みなとみらいの「日本丸メモリアルパーク」を中心に、全国から選ばれたダンサーたちが集結する「横浜舞踏会inみなとみらい」を開催します。 白鳥学園「横浜舞踏会inみなとみらい」  白鳥学園は、2025年3月22日(土)・23日(日)の2日間、横浜・みなとみらいの「日本丸メモリアルパーク」を中心に、全国から選ばれたダンサーたちが集結する「横浜舞踏会inみなと