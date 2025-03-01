おれんじハウスは、横浜市や江戸川区を拠点に保育園や児童発達支援施設を運営し、すべてのこどもとその家族の地域生活を支える「医療的ケア児の居場所づくり」活動の一環として、小児医療機関と連携し病院敷地内で「こども食堂」を実施しています。 おれんじハウス「こども食堂」 おれんじハウスは、横浜市や江戸川区を拠点に保育園や児童発達支援施設を運営し、すべてのこどもとその家族の地域生活を支える「医療的ケア