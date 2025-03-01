タレントのヒロミ、シソンヌの長谷川忍、Snow Manの佐久間大介が出演する、日本テレビ系バラエティー『ヒロミのおせっ買い！』の第3弾が、きょう3月1日午後3時から放送される。【番組カット】8年乗ったプリウスを買い替えたい松本明子同番組は、買い物にロマンを持つヒロミ、買い物好きの長谷川＆佐久間が、買い物で悩む芸能人に“おせっ買い”を焼く令和の買い物ロケバラエティー。今回の買い物ゲストは、松本明子、EXILE TAK