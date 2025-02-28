モジュラー設計を採用し、ユーザーがパーツを交換・修理・アップグレードできるノートPCを開発・販売する米Frameworkは、2月25日（米国時間）、初のデスクトップPC「Framework Desktop」を発表した。小型で高性能なゲーミングPCを求めるユーザーや、ローカル環境で生成AIモデルを運用する層を主要ターゲットとしている。デスクトップPC市場は、ノートPCに比べ修理やアップグレードの自由度が高く、自作も可能なため、Frameworkのモ