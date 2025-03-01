中国国家統計局が28日に発表した2024年国民経済社会発展統計公報によると、昨年ビザ免除措置を利用して中国を訪れた外国人は前年比112．3％増の延べ2012万人でした。昨年、中国本土に入境した観光客数は前年比60．8％増の延べ1億3190万人で、うち外国人は延べ2694万人、香港、マカオ、台湾住民は延べ1億496万人でした。入境した観光客の消費総額は、同77．8％増の942億ドルに上りました。また中国本土住民の出境者数は、香港・マカ