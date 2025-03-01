ＮＹ各市場５時台ダウ平均は２５２ドル高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式28日（NY時間15:12）（日本時間05:12） ダウ平均43491.77（+252.27+0.58%） ナスダック18650.16（+105.74+0.57%） CME日経平均先物37405（大証終比：+295+0.79%） 欧州株式28日終値 英FT100 8809.74（+53.53+0.61%） 独DAX 22551.43（+0.54+0.00%） 仏CAC40 8111.63（+9.11+0.11%） 米国債利回り