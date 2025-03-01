EXILE ATSUSHI（44）が28日、都内で、特別防犯支援官委嘱式に登壇した。自身の祖母も特殊詐欺の被害者といい「高齢者の方々をターゲットにして巧妙にお金をだまし取るというのは残念で仕方ない気持ち」と吐露。啓発活動に意欲を見せ「少しでも世の中の、特にご高齢の方の被害が減るように精進したい」。警察庁特別防犯対策監の杉良太郎（80）は「非常に期待しています」。