［オタワ２８日ロイター］ - カナダ統計局は２８日、２０２４年第４・四半期（２４年１０─１２月期）の国内総生産（ＧＤＰ）成長率が年率換算で２．６％だったと発表した。消費者支出や企業投資、輸出が増加した。ロイターがまとめたアナリスト予想の成長率１．８％を上回った。ＧＤＰの半分以上を占める家計支出が１．４％増え、２２年第２・四半期以来最大の伸びとなった。住宅建設は３．９％増となり、２１年第１・四