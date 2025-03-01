ハセガワモビリティが日本における総代理をつとめる電動二輪モビリティ世界一のYADEAからドコモ・バイクシェア専用モデルの特定小型原動機付自転車の新型モビリティを発表。 YADEA「ドコモ・バイクシェア専用モデル」特定小型原動機付自転車の新型モビリティ ハセガワモビリティが日本における総代理をつとめる電動二輪モビリティ世界一のYADEAからドコモ・バイクシェア専用モデルの特定小型原動機付自転車の新型