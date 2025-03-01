【モデルプレス＝2025/03/01】Aぇ! groupの正門良規が、4月期テレビ朝日系オシドラサタデー『ムサシノ輪舞曲』（毎週土曜よる11：00〜11：30）で、初の連続ドラマ主演を務めることが決定。ヒロインを女優の高梨臨が務める。【写真】Aぇ! group正門良規、体脂肪率1桁台の肉体美披露◆「ムサシノ輪舞曲」ドラマ化決定『フィール・ヤング』で連載中の河内遙氏の話題作『ムサシノ輪舞曲』（祥伝社／既刊４巻）がドラマ化。本作で正門は