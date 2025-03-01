三田村邦彦（71）の主演映画「晴れの国」が1日、東京・新宿のK，sシネマで初日を迎える。スポニチ本紙の取材に三田村は「見終わった後に心があったかくなる映画です」とアピールした。岡山県高梁市を舞台に、東京のIT企業を退職して1人で地元・岡山の人里離れた家に移り住んだ青年と、山中で自給自足の生活を送り「仙人」と呼ばれる謎めいた男（三田村）が出会うところから始まる物語。三田村は「前野朋哉くん演じる青年が、仙