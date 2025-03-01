芝クッション値9.2＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前9.0％、4角11.2％ダートG前3.6％、4角3.4％※金曜午前10時30分。最終週を迎え、芝はコース内側に傷みがある。外枠有利の傾向が続きそうだ。ダートはパサパサに乾いて力を要する。差し馬にも十分にチャンス。