阪神は２月２８日、宜野座キャンプを打ち上げた。藤川球児新監督（４４）の下、１カ月間で選手はどのような進化を遂げ、競争はどうなったのか。デイリースポーツの阪神担当が「先発」、「救援」「捕手」、「内野」、「外野」に分けて総括し、現状を分析する。以下、先発編。◇◇先発陣は、明暗が分かれた。村上が３月２８日・広島戦（マツダ）で開幕投手を務め、４月１日のホーム開幕・ＤｅＮＡ戦（京セラ）は才木が任