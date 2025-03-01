大手銀行５行は２８日、３月から適用する住宅ローン金利を発表した。５行とも長期金利に連動する固定型（期間１０年）の基準金利を上げ、年３・８５〜４・４５％とした。三菱ＵＦＪや三井住友など３行では発足以来の高水準だ。短期金利に連動する変動型も４月から上がり、ローン契約者の利払い負担が重くなる見込みだ。（佐藤寛之、池下祐磨）日銀の政策影響固定型の上げ幅は０・１４〜０・２１％だった。各行は借り手の信用度