建替のため休館する東京・帝国劇場の最後の舞台となったコンサート「ＴＨＥＢＥＳＴＮｅｗＨＩＳＴＯＲＹＣＯＭＩＮＧ」が２８日、大千秋楽を迎えた。１９６６年の開場から５９年の歴史が一区切りを迎え、カーテンコールには歴代俳優約５０人が登場した。「ＳＨＯＣＫ」シリーズの堂本光一（４６）、三島由紀夫作「癩王（らいおう）のテラス」の北大路欣也（８２）らが客席と一体で「レ・ミゼラブル」の「民衆の歌」を