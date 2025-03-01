東京六大学野球リーグの早大が28日、西東京市のグラウンドで亜大とオープン戦を行い、4―7で敗れた。今秋ドラフト候補に挙がる右腕・伊藤樹（3年）は先発で2回1安打無失点。同じくドラフト候補の亜大・斉藤汰直（3年）と投げ合う中、直球の最速は146キロを計測し「直球の強さ、速さは2月にしてはかなりいい方。トレーニングの成果が出ている」と語った。また日本ハム・清宮幸の弟・福太郎（3年）は途中出場で中越え適時三塁