オリックス・山崎颯一郎投手（２６）が２０２５年もスポーツ報知に独占コラム「人生一度きり」を寄せる。昨年は上半身のコンディション不良で７試合の登板にとどまり、同コラムの寄稿も一度きり。宮崎キャンプを打ち上げ、オープン戦、開幕へ向かう新シーズンの第１回は、２年ぶりの５０試合登板を目標に掲げ「見ていてください」と復活を約束した。エース・宮城大弥投手（２３）のコラム「一生百錬」とともに、随時掲載する。