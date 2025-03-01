スポーツ報知では、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５２）が月１回のペースでその時々の思いを語る「Ｒｏｂｅｒｔｓ’Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」を、前年に続き今年も連載する。２５年第１回は、２年目の大谷翔平の変化、山本由伸、佐々木朗希の日本人投手トリオを持つ指揮官の胸の内、さらに目指す世界一連覇へのキーポイントも明かした。（取材・村山みち）監督！見事にドッキリに引っかかりましたね。あれは１６日（日