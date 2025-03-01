「立山黒部アルペンルート」は、2025年2月28日(金)よりインターネットきっぷ販売サービス「WEBきっぷ」において一部区間を対象に先行販売を開始します。 立山黒部アルペンルート  「立山黒部アルペンルート」は、2025年2月28日(金)よりインターネットきっぷ販売サービス「WEBきっぷ」において一部区間を対象に先行販売を開始します。その他全区間の商品は、通常販売として3月14日(金)より順次販売を開始する予定で