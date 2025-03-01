◇ノルディックスキー世界選手権第2日（2025年2月27日ノルウェー・トロンヘイム）複合女子はマススタート方式の個人ノーマルヒルで21歳の葛西優奈（早大）が優勝した。前半距離（5キロ）で3位につけ、後半飛躍（ヒルサイズ＝HS102メートル）で96・5メートルを飛び逆転した。日本勢が個人種目を制すのは99年大会ジャンプ男子ノーマルヒルの船木和喜以来で、女子では史上初。3位に入った双子の妹、葛西春香（早大）とそろって