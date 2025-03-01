男子ゴルフの日本ツアー新規大会、前澤杯（4月24日開幕、千葉）の事務局は28日、女子ツアーで通算2勝の菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）、女子で初めて日本ゴルフツアー機構（JGTO）のツアープレーヤーの権利を得た寺西飛香留（24＝フリー）が出場すると発表した。過去に男子ツアーに出場した女子選手は、03年カシオ・ワールドオープンのソフィー・グスタフソン（スウェーデン）、05、06年同大会のミシェル・ウィー（