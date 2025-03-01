名古屋競輪場のG3「金鯱賞争奪戦名古屋グランパスカップ」が3月1日、開幕する。28日は前検が行われた。南関の3人は郡司を先頭に結束。元愛知支部の深谷が絶好の番手戦をモノにして古巣ファンの声援に応えるとみた。＜1＞＜9＞、＜1＞＜7＞本線。中近勢の連結でライン負けはない新山が真っ向勝負を展開か。こちらの番手は中部のエース浅井。＜8＞アタマ視野に。両派でやり合えば関東勢の出番。山田英は単騎で。＜1＞深谷知