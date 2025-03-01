ＮＹ各市場４時台ダウ平均は小幅安ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式28日（NY時間14:05）（日本時間04:05） ダウ平均43229.58（-9.92-0.02%） ナスダック18501.49（-42.93-0.23%） CME日経平均先物37310（大証終比：+200+0.54%） 欧州株式28日終値 英FT100 8809.74（+53.53+0.61%） 独DAX 22551.43（+0.54+0.00%） 仏CAC40 8111.63（+9.11+0.11%） 米国債利回り 2年債