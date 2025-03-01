優食は、月刊「栄養と料理」を発行する女子栄養大学出版部(東京豊島区)が主催する、女子栄養大学出版部90周年記念イベント『栄養と料理Day』(2025年3月8日 土曜日)にブース出展します。 優食 優食は、月刊「栄養と料理」を発行する女子栄養大学出版部(東京豊島区)が主催する、女子栄養大学出版部90周年記念イベント『栄養と料理Day』(2025年3月8日 土曜日)にブース出展。■「栄養と料理Day」とは2025年に創立90周年を迎