社会福祉法人ふらっとは、2025年2月1日(土)〜3月20日(木)の期間、デジタルアートコンテストを開催します。 ふらっと「デジタルアートコンテスト」  社会福祉法人ふらっとは、2025年2月1日(土)〜3月20日(木)の期間、デジタルアートコンテストを開催。審査員長にメディアアーティスト・研究者として活躍する川北輝 氏を任命し、AI生成画像や3DCGなどのデジタルアート作品を全国から募集します。また、関連して川北氏