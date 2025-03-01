Skypeが2025年5月にサービス終了！MicrosoftはコミュニケーションサービスとしてTeamsに注力Microsoftは28日（現地時間）、同社が提供しているコミュニケーションサービス「Skype」を2025年5月に終了すると発表しています。Skypeは2025年5月5日（月）までは使えますが、今後はコラボレーションサービス「Microsoft Teams」に注力し、今後数日間でSkypeアカウントを使ってMicrosoft Teamsに移行できるようにするとのこと。また2025