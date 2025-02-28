iPhone 16eのau回線における最大通信速度が案内！下り2.7Gbpsおよび上り211MbpsにKDDIおよび沖縄セルラー電話は28日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」、「povo」などのau回線における最新スマートフォン（スマホ）「iPhone 16e」（Apple製）のモバイルネットワークを利用した場合の最大通信速度（理論値）を案内しています。これにより、iPhone 16eではau回線にて下り（受信時）最大2.7Gbpsおよび上り（送信時）最大211