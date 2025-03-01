ＮＹ各市場２時台ダウ平均は１８８ドル高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式28日（NY時間12:03）（日本時間02:03） ダウ平均43427.66（+188.16+0.44%） ナスダック18615.64（+71.22+0.38%） CME日経平均先物37495（大証終比：+385+1.03%） 欧州株式28日GMT17:03 英FT100 8809.74（+53.53+0.61%） 独DAX 22551.43（+0.54+0.00%） 仏CAC40 8111.63（+9.11+0.11%） 米国債利回