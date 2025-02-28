[caption id="attachment_1304392" align="aligncenter" width="401"] サン・クリニック理事長 萬もえ氏(産婦人科専門医)[/caption]3月8日(土)、国際女性デーを記念し、特別フォーラム「妊娠・出産・産後のホントの話 〜知らなきゃ損する最新医療情報〜」が、ホテルグランヴィア岡山4階 フェニックスで開催される。主催はサン・クリニックで、サン・クリニック理事長・産婦人科専門医の萬もえ氏が、女性の健康について最新医療情報