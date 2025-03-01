ＮＹ各市場１時台ダウ平均は２７８ドル高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式28日（NY時間11:00）（日本時間01:00） ダウ平均43517.79（+278.29+0.64%） ナスダック18679.66（+135.24+0.73%） CME日経平均先物37495（大証終比：+385+1.03%） 欧州株式28日GMT16:00 英FT100 8794.77（+38.56+0.44%） 独DAX 22512.55（-38.34-0.17%） 仏CAC40 8087.89（-14.63-0.18%） 米国債利