BACONは、累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展＆物販展 『ねこ休み展』を、2025年3月27日(木)〜4月7日(月)に柏タカシマヤ(千葉県・柏市)にて開催します。 BACON『ねこ休み展』 BACONは、累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展＆物販展 『ねこ休み展』を、2025年3月27日(木)〜4月7日(月)に柏タカシマヤ(千葉県・柏市)にて開催。2025年は開催