声優・青山吉能(あおやま よしの)さんと、彼女の故郷である熊本県の酒蔵「通潤酒造(つうじゅんしゅぞう)」がコラボレーションし、「声酒・音酒プロジェクト」第一弾として、「声酒 feat. Yoshino Aoyama」9,900円(税込)が2月20日(木)に発売された。「声酒 feat. Yoshino Aoyama」は、青山さんの声をお酒の製造工程で聞かせた特別な一本だ。販売可能上限数に達し次第、販売終了となる。熊本県出身の声優青山吉能さんは、熊本県出身