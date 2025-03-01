【ケープタウン＝秋山洋成】南アフリカ・ケープタウンで開かれた主要２０か国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議は２７日、３会合ぶりに共同声明を採択できずに閉幕した。米国を中心に保護主義的な政策が強まり、世界経済の不確実性が高まる中、求心力の低下だけが印象に残った。日本銀行の植田和男総裁は閉幕後の記者会見で、世界経済について「米国がどういう政策を打ち出してくるか、他の国がどういう対応を取るか、