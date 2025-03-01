【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比193.87ドル高の4万3433.37ドルを付けた。前日まで2日連続で値を下げたことを背景に、値頃感が出た銘柄を買い戻す動きが先行した。