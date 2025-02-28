「昭和カメラフィルム」などESCURAブランドでオリジナル商品を提供するPDWは、開幕した写真関連展示会「CP+2025」の会場で、既存のフィルム商品に加えて新たに開発中の製品を出展していた。なかでも、5月ごろの発売に向けて開発中という異色のチェキフィルム型トイカメラ「InstantSnap」が目を引いた。ESCURAブランドのPDWブース○チェキフィルムのようなフレーム型デジカメが登場InstantSnapは、インスタント写真のフレームのよう
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