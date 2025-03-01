【ポケモン みんなのラプラス】 3月下旬 発売予定 価格：1回300円 ラプラスにクワッスを乗せて飾ったイメージ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン みんなのラプラス」を3月下旬に発売する。価格は1回300円。 かわいく集まるポケモンフィギュア「みんなの○○」シリーズにラプラスたちが登場。ラプラスのほか、ピカチ