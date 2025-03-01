【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RGM-79R ジムII（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E. ～バリュート・パック装備～】 2025年7月発送予定 価格：11,000円 プレミアムバンダイ販売商品 【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-77-3 ガンキャノン重装型 ver. A.N.I.M.E. ～ジャブロー基地仕様～】 2025