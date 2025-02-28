福岡県警粕屋署は28日、新宮町美咲3丁目付近で同日午後0時20分ごろ、男が下半身を露出する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50から60代で身長160くらいの中肉体形。あずき色の上衣、白色っぽい長ズボン、白色っぽい帽子を着用していたという。