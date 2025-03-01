１９１９年：日本からの独立運動「三・一運動」が発生１９２４年：少年斥候団朝鮮総連盟（現・韓国スカウト連盟）が発足１９４３年：日本が朝鮮人徴兵制を公布１９４５年：釜山―新義州間の鉄道複線工事が完了１９６９年：国土統一院（現・統一部）が発足１９７３年：６０年ぶりとなる大規模な行政区域改編計画を発表１９７６年：尹潽善（ユン・ボソン）氏、金大中（キム・デジュン）氏ら在野の政治家が民主救国宣言を発表