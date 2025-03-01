ＮＹ他市場０時台 ダウ平均はしっかり NY株式28日（NY時間11:00） ダウ平均43441.92（+202.42+0.47%） ナスダック18504.99（-39.43-0.21%） CME日経平均先物37275（大証終比：+165+0.44%） 欧州株式28日GMT15:00 英FT100 8790.33（+34.12+0.39%） 独DAX 22481.79（-69.10-0.31%） 仏CAC40 8074.13（-28.39-0.35%） 米国債利回り（NY時間11:00） 2年債 4.038（-0.0