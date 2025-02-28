華為技術（ファーウェイ）は深セン市内で26日、人工知能（AI）関連を深く研究し刷新を促進することを目的とする「ファーウェイクラウドAI深度研創会」と名づけたイベントを開催した。同イベントのテーマは「DeepThink on DeepSeek（ディープシンク・オン・ディープシーク、ディープシークを活用した深い思考）」で、ファーウェイ関係者以外にも多くの企業の技術責任者や現場の開発者が集まり、DeepSeek（ディープシーク）などのAI