【ワシントン＝田中宏幸、北京＝山下福太郎】米国のトランプ大統領は２月２７日、中国からの輸入品への追加関税について、３月４日からさらに１０％を上乗せすると表明した。中国からの輸入品には２月４日に１０％の追加関税を課しており、発動すれば追加関税の税率は２０％となる。トランプ氏は、合成麻薬「フェンタニル」の米国への流入が続いていることを関税上乗せの理由に挙げ、記者団に「違法薬物が米国内に持ち込まれる