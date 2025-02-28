北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を旭川市郊外のつり橋から転落させて殺害したとして、殺人罪などに問われた事件当時１９歳の女（２０）の第２回公判が２８日、旭川地裁（小笠原義泰裁判長）であり、検察側が証拠隠滅やアリバイ工作と位置づける被告らの事件後の行動を説明した。同罪名で起訴された友人の内田梨瑚（りこ）被告（２２）との間でＳＮＳのメッセージを送り合い、２人とも転落現場の神居大橋にはい