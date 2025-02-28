米国債利回り（NY時間10:07） 2年債 4.042（-0.009） 10年債4.243（-0.017） 30年債4.526（-0.005） 期待インフレ率2.363（+0.003） ※期待インフレ率は10年債で算出 各国10年債 ドイツ2.393（-0.020） 英国4.480（-0.032） カナダ2.945（-0.020） 豪州4.294（-0.044） 日本1.371（-0.026）