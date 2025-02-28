■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9070) トナミＨＤ 東証プライム (6085) アーキテクツ 東証グロース (3382) セブン＆アイ 東証プライム (2749) ＪＰＨＤ 東証プライム (2875) 東洋水 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4892) サイフューズ 東証グロース (3350) メタプラ 東証スタン