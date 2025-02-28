milet 中島健人、milet、桐谷健太、風吹ジュン、眞島秀和が28日、都内で行われた映画『知らないカノジョ』初日舞台挨拶に登壇。本作への想いを語った。【写真】milet、映画『知らないカノジョ』初日舞台挨拶『知らないカノジョ』は、中島健人主演、milet映画初出演にして三木孝浩監督の劇場公開最新作。恋に落ちて８年。喧嘩した翌朝、二人が出会わなかった世界が始まった。 愛はもしもに試されるファンタジック・