【ワシントン共同】米商務省が28日発表した1月の個人消費支出（PCE）物価指数は前年同月比で2.5％上昇した。伸び率は4カ月ぶりに縮小した。金融市場の予想並みだった。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は2.6％上がった。米国の中央銀行に当たる米連邦準備制度理事会（FRB）は金融政策の決定に際して、この指標を重視している。食品は1.6％、エネルギーは1.0％それぞれ上がった。PCE物価指数の前月比上昇率（季